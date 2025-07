Großbritannien

Früherer Labour-Chef Corbyn will neue linke Partei gründen

In Großbritannien will der frühere Labour-Chef Corbyn eine neue Partei gründen. Das gab der 76-Jährige in London bekannt. Mit der bisherigen Labour-Abgeordneten Sultana erhält Corbyn Unterstützung beim Aufbau einer neuen Partei im politisch linken Segment.