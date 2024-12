Ein aus dem Adra-Gefängnis freigekommener Gefanger (l.) umarmt einen Familienangehörigen (Archivbild aus dem Jahr 2012). (AP / dpa / Muzaffar Salman)

Das Justizministerium in Washington erklärte, der 72-Jährige werde beschuldigt, Gegner des am Wochenende gestürzten syrischen Machthabers Assad persönlich gefoltert und andere dazu angestiftet zu haben. Der Mann leitete demnach von 2005 bis 2008 das Zentralgefängnis von Damaskus, genannt Adra. Ihm drohen 20 Jahre Haft. Er war im Jahr 2020 in die Vereinigten Staaten übergesiedelt und im Juli 2024 wegen des Vorwurfs des Betrugs bei seiner Einwanderung festgenommen worden.

Die syrische Rebellenallianz hatte nach ihrem Sturz des Assad-Regime tausende Inhaftierte aus Gefängnissen befreit. Der Anführer der Islamistenmiliz HTS hat angekündigt, für Folter und Mord verantwortliche Regimemitglieder zur Rechenschaft zu ziehen.

