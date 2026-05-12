Demokratie-Allianz

Der frühere NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen. (picture-alliance / dpa / Olivier Hoslet)

Seit seiner Kindheit habe er die Vereinigten Staaten als natürliche Führungskraft der freien Welt betrachtet, sagte Rasmussen dem Nachrichtenagentur-Netzwerk DNA anlässlich einer Demokratie-Konferenz in Kopenhagen. Nun scheine es aber so, dass US-Präsident Trump sein Land aus dieser Rolle zurückziehe. Deshalb benötige man eine neue Führungskraft.

Als Wunschmitglieder für die neue Allianz nannte Rasmussen neben der EU, Großbritannien, Japan und Kanada sowie Australien, Neuseeland und Südkorea. Sie könnte D7 genannt werden, wobei das D für Demokratie stehen solle. Angelehnt an die Beistandsklausel der NATO könne in der neuen Allianz ein wirtschaftlicher Artikel 5 formuliert werden, nach dem ein ökonomischer Angriff auf einen als Angriff auf alle betrachtet werde, so Rasmussen.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.