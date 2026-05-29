Bodnar werde für sein langjähriges, konsequentes Engagement für Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und unabhängige demokratische Institutionen ausgezeichnet, teilte die pfälzische Stadt mit. Die Laudatio beim Festakt im Hambacher Schloss hält Bundespräsident Steinmeier.
Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird zum dritten Mal verliehen. Vorherige Preisträger waren der ehemalige Bundespräsident Gauck und die russische Menschenrechtsaktivistin Scherbakowa.
Das Hambacher Schloss gilt als eine Wiege der Demokratie in Deutschland. Dort hatten Zehntausende Menschen beim Hambacher Fest 1832 Freiheit, nationale Einheit und Bürgerrechte eingefordert.
Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.