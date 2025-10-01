Der frühere Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Joseph Kabila (Archibild) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Die Regierung beschuldigt Kabila, die Rebellengruppe M23 zu unterstützen und mit ihr einen Aufstand vorzubereiten. Diese hatte weite Gebiete und mehrere Städte im an Bodenschätzen reichen Osten des Landes erobert. Ihr erklärtes Ziel ist der Sturz des amtierenden kongolesischen Präsidenten Tshisekedi. Das Verfahren in der Hauptstadt Kinshasa fand in Abwesenheit Kabilas statt. Er hatte das Land von 2001 bis 2019 regiert und schließlich verlassen. Im April dieses Jahres tauchte er überraschend in der von den M23-Rebellen gehaltenen Stadt Goma im Ostkongo auf.

Kabila hat die Vorwürfe gegen ihn stets bestritten, seine Anhänger sprechen von einem politisch motivierten Prozess.

