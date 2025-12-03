Das teilte seine Ehefrau in sozialen Medien mit. Die US-Justizbehörden setzten damit die von Präsident Trump angeordnete Begnadigung um. Ursprünglich war Hernández von einem Gericht in New York zu 45 Jahren Haft verurteilt worden.
Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, Bestechungsgelder für Kokainlieferungen in die USA angenommen zu haben.
Trump hatte die Begnadigung von Hernández damit begründet, dieser sei von der Biden-Vorgängerregierung unfair behandelt worden. Die Freilassung erfolgte wenige Tage nach der Präsidentschaftswahl in Honduras. Die Auszählung der Stimmen dauert an.
