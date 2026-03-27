In Nepal ist der frühere Rapper Shah als neuer Regierungschef des Landes vereidigt worden. (picture alliance / Sipa USA / SOPA Images)

Shah legte in der Hauptstadt Kathmandu seinen Amtseid ab. Der 35-Jährige ist der jüngste Regierungschef Nepals seit der Wiedereinführung des Mehrparteiensystems. Er machte sich in den 2010er-Jahren in der Hip-Hop-Szene einen Namen und war später Bürgermeister von Kathmandu.

Shahs Mitte-Partei RSP errang bei der Wahl eine absolute Mehrheit der Sitze im Abgeordnetenhaus. Die Abstimmung fand rund ein halbes Jahr nach Massenprotesten statt, die zum Rücktritt der damaligen Regierung führten. Vor allem junge Menschen hatten im vergangenen Herbst gegen Korruption, Zensur und Vetternwirtschaft protestiert.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.