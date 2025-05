Der frühere RTL-Chef Helmut Thoma ist gestorben. (Rolf Vennenbernd / dpa / Rolf Vennenbernd)

Er starb bereits am 3. Mai an seinem 86. Geburtstag in Wien an Herzversagen, wie seine Familie der österreichischen Nachrichtenagentur APA mitteilte. Thoma wurde 1939 in Wien geboren. Von 1968 bis 1973 leitete er die Rechtsabteilung beim ORF. In den 80er- und 90er-Jahren verschaffte er RTL als Geschäftsführer große Erfolge und prägte damit das deutsche Privatfernsehen nachhaltig.

