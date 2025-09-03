Chris Froome bei der Polen-Rundfahrt 2025. (picture alliance / NurPhoto / Mateusz Birecki)

Bei der Operation sei ein lebensgefährlicher Herzbeutelriss festgestellt worden, teilte seine Frau Michelle der britischen Zeitung "The Times" mit. Er habe Glück gehabt, dass das nahe gelegene Militärkrankenhaus in Toulon auf Verletzungen dieser Art spezialisiert sei.

Froome war vergangenen Mittwoch mit über 45 Kilometern pro Stunde in Südfrankreich gegen ein Verkehrsschild geprallt. Nach einer ersten Diagnose erlitt der 40-Jährige einen Pneumothorax, fünf gebrochene Rippen und einen Lendenwirbelbruch. Andere Radprofis oder Fahrzeuge waren bei dem Vorfall laut Angaben seines Teams Israel-Premier Tech nicht involviert.

Womöglich ist mit dem Sturz auch Froomes Karriereende besiegelt. Er hatte angekündigt, nach dieser Saison seine Karriere zu beenden. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus.

Christopher Froome ist einer der renommiertesten Radprofis des vergangenen Jahrzehnts. Er wurde in Kenia geboren, hat aber auch die britische Staatsbürgerschaft. Froome gewann die Tour de France in den Jahren 2012, 2013, 2015 und 2016.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.