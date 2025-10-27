Biden spricht am Edward M. Kennedy Institute, wo er eine Auszeichnung für sein Lebenswerk bekam. (AP / Robert F. Bukaty)

Er könne das nicht beschönigen, dies seien "dunkle Tage", sagte Biden. Seit ihrer Gründung seien die USA ein Leuchtturm der Demokratie. Damit diese bestehen bleibe, dürfe aber der Präsident nur eine begrenzte Macht haben, der Kongress müsse funktionieren und die Justiz unabhängig sein. Die Leute müssten aufstehen, betonte Biden. Er lobte etwa Universitäten und Comedians, die sich von der Regierung nicht unter Druck setzen ließen.

Biden sprach am Edward M. Kennedy Institute, wo er eine Auszeichnung für sein Lebenswerk bekam. Es war der erste öffentliche Auftritt nach einer Strahlenbehandlung wegen einer Prostatakrebs-Erkrankung.

