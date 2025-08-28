Nach Politik-Karriere

Volker Wissing blieb nach seinem Austritt aus der FDP als Bundesminister für Verkehr und Digitales im Amt (dpa / picture alliance / Michael Kappeler)

Die Unternehmensgruppe Christ Capital GmbH kündigte an, Wissing werde künftig einen neuen Beirat in dem Konzern leiten. Zu dem Unternehmen gehört unter anderem die Beratungsfirma Joschka Fischer & Company" des ehemaligen Außenministers und Grünen-Politikers.

Wissing war zuletzt unter Bundeskanzler Scholz in der sogenannten Ampel-Koalition als Minister für das Verkehrsressort tätig. Mit dem Bruch des Regierungsbündnisses und dem Rückzug seiner Partei trat er aus der FDP aus. Sein Amt führte er bis zur Vereidigung der neuen schwarz-roten Bundesregierung fort.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.