Wetter und Klima

Der Landesbauernverband Sachsen-Anhalt sagte dem MDR, Weizen, Gerste, Roggen und Raps litten. Bewässern sei für viele Betriebe wegen der hohen Kosten keine Option. In Niedersachsen und Bremen weist der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung große Teile der Oberböden dunkelrot aus . Es ist das Kennzeichen für die höchste Dürrestufe. Die oberen 25 Zentimeter sind damit ausgetrocknet. Die Wasserstände in Bayerns Flüssen sinken. Die Donau etwa ist nur noch knapp vom Niedrigwasser entfernt. Am Rheinpegel wurde bereits im April der niedrigste Wasserstand seit mehr als 40 Jahren gemessen. Vielerorts besteht wegen der Trockenheit wieder erhöhte Gefahr für Waldbrände.