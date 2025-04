In Washington beraten der IWF und die Weltbank. (picture alliance / dpa / Valerie Plesch)

An der sechstägigen Konferenz in der US-Hauptstadt nehmen zahlreiche Politiker und Wirtschaftsvertreter aus aller Welt teil. Für Deutschland sind unter anderen Bundesbankpräsident Nagel, Bundesfinanzminister Kukies und Entwicklungsministerin Schulze in der US-Hauptstadt.

IWF-Chefin Georgieva hatte zuletzt angesichts der aggressiven Zollpolitik von US-Präsident Trump vor Protektionismus und einem weltweiten Wachstumsdämpfer gewarnt. Der IWF dürfte seine für morgen angekündigte Konjunkturprognose für das laufende Jahr vor diesem Hintergrund nach unten korrigieren.

