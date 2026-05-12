Online-Umfrage

Pflegepersonal mit Heimbewohnern (imago / Andreas Franke)

Jede fünfte Pflegefachperson (20 Prozent) ohne Führungsverantwortung habe in den vergangenen zwölf Monaten mehrmals wöchentlich oder sogar täglich darüber nachgedacht, den Arbeitgeber zu wechseln, teilte der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe mit. 16 Prozent dachten ebenso häufig daran, den Pflegeberuf ganz aufzugeben. Frust gebe es unter anderem wegen unzureichender Anerkennung. Nur rund drei Prozent stimmten voll und ganz der Aussage zu, dass die Kompetenz von Pflegefachpersonen gesellschaftlich anerkannt werde, heißt es. Weitere Kritikpunkte der Pflegekräfte beziehen sich auf fehlende Beteiligung. 76 Prozent der Befragten seien bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen.

Der Verband führt die Onlinebefragung "Pflege, wie geht es dir?" wird seit 2024 jährlich durch. Teilnehmen konnten 2026 vom 1. März bis 6. April alle beruflich Pflegenden. Insgesamt beteiligten sich 3.003 Personen. Die Erhebung ist nicht repräsentativ.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.