DHB-Finale in Köln

Der deutsche Meister um den dänischen Welthandballer Mathias Gidsel ließ dem Außenseiter keine Chance und wiederholte den bislang einzigen Triumph im DHB-Pokal von 2014. Bester Schütze im torreichsten Finale der Pokal-Historie war Gidsels dänischer Landsmann Lasse Andersson mit zehn Toren für die Berliner.
Im Spiel um Platz drei des "Final 4"-Turniers in der Kölner Lanxess-Arena siegte der TBV Lemgo Lippe gegen den SC Magdeburg mit 35:31.
Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.