DHB-Finale in Köln
Füchse Berlin sind Handball-Pokalsieger - Bergischer HC im Endspiel geschlagen

Die Füchse Berlin sind deutscher Handball-Pokalsieger. Die Mannschaft gewann im Finale des DHB-Pokals in Köln mit 42:33 gegen den Bergischen HC aus Wuppertal.

    Gidsel im weißen Trikot wirft gerade, Seesing im dunkelblauen Trikot sowie ein weiterer Spieler des Bergischen HC, der von Gidsel verdeckt ist, wollen ihn daran hindern. Dahinter unscharf ein Schiedsrichter und eine vollbesetzte Tribüne.
    Spielszene des Finales: Mathias Gidsel (l.) von den Füchsen Berlin im Zweikampf mit Aron Seesing vom Bergischen HC. (dpa / SVEN SIMON / Anke Waelischmiller)
    Der deutsche Meister um den dänischen Welthandballer Mathias Gidsel ließ dem Außenseiter keine Chance und wiederholte den bislang einzigen Triumph im DHB-Pokal von 2014. Bester Schütze im torreichsten Finale der Pokal-Historie war Gidsels dänischer Landsmann Lasse Andersson mit zehn Toren für die Berliner.
    Im Spiel um Platz drei des "Final 4"-Turniers in der Kölner Lanxess-Arena siegte der TBV Lemgo Lippe gegen den SC Magdeburg mit 35:31.
    Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.