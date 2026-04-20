DHB-Finale in Köln
Füchse Berlin sind Handball-Pokalsieger - Bergischer HC im Endspiel geschlagen

Die Füchse Berlin sind deutscher Handball-Pokalsieger. Die Mannschaft gewann im Finale des DHB-Pokals in Köln mit 42:33 gegen den Bergischen HC aus Wuppertal.

    Die Handballer der Füchse Berlin jubeln nach dem Pokalsieg.
    Jubel bei den Füchsen Berlin (dpa / Federico Gambarini)
    Der deutsche Meister um den dänischen Welthandballer Mathias Gidsel ließ dem Außenseiter keine Chance und wiederholte den bislang einzigen Triumph im DHB-Pokal von 2014. Bester Schütze im torreichsten Finale der Pokal-Historie war Gidsels dänischer Landsmann Lasse Andersson mit zehn Toren für die Berliner.
    Im Spiel um Platz drei des "Final 4"-Turniers in der Kölner Lanxess-Arena siegte der TBV Lemgo Lippe gegen den SC Magdeburg mit 35:31.
    Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.