Kaliforniens Gouverneur Newsom

Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom (Archivbild). (picture alliance / dpa / ZUMA Wire)

Man werde einschreiten, sollte die Trump-Regierung die bundesweiten Steuererleichterungen abschaffen, sagte Gouverneur Newsom. Kalifornien werde in diesem Fall sein früheres Subventionsprogramm für batteriebetrieben Fahrzeuge wieder einführen. Das Programm war bis vor einem Jahr in Kraft und sah Erstattungen bis zu 7.500 Dollar beim Kauf eines Elektroautos vor. Trump hatte im Wahlkampfs angekündigt, fossile Energieträger stärker zu fördern. Kalifornien ist in den USA der größte Markt für Elektroautos, in dem Bundesstaat wird etwa ein Drittel aller Fahrzeuge dieser Art verkauft.

Newsom betonte, Kalifornien werde beim Weg zu einer Zukunft mit sauberen Transportmitteln keine Rückschritte akzeptieren.

