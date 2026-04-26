Folgen des Iran-Kriegs

Jens Südekum. (picture alliance / SZ Photo / Mike Schmidt)

Der Ökonom und Berater von SPD-Chef und Finanzminister Klingbeil, Jens Südekum, sagte dem Nachrichtenportal The Pioneer, er sehe aktuell keine Rechtfertigung für eine solche Maßnahme. Auch Südekums Kollege Lars Feld, Berater von Ex-Finanzminister Lindner, meinte, eine rechtfertigende Notlage liege schlicht nicht vor. Er nannte es "befremdlich", dass die SPD das Schuldenmachen zu einem regelrechten Fetisch erhebe. Der Leiter des Ludwig-Erhard-Forums, Stefan Kolev, warnte zudem vor einem "gefährlichen Präzedenzfall". Wer ständig den wirtschaftspolitischen Ausnahmezustand ausrufe, mache Regeln wie die Schuldenbremse endgültig obsolet.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.