Verteidigung

Ein Patriot Luftabwehrsystem der Bundeswehr (imago / Andreas Franke)

Der CSU-Vorsitzende Söder sagte der "Bild am Sonntag", Deutschland benötige einen Schutzschirm mit Präzisionswaffen. Dazu gehörten ein 100.000 Stück umfassendes Drohnen-Arsenal und ein Abwehrschild nach Art des "Iron Dome" in Israel. Unionsfraktionschef Spahn forderte ein europäisches Atomwaffen-Abwehrsystem. Der CDU-Politiker sagte der "Welt am Sonntag", darüber solle unter deutscher Führung auf europäischer Ebene eine Debatte geführt werden. Wer nicht nuklear abschrecken könne, werde zum Spielball der Weltpolitik.

Bundeskanzler Merz hatte bereits im Mai angekündigt, mit den europäischen Atommächten Großbritannien und Frankreich Gespräche über eine gemeinsame atomare Abschreckung führen zu wollen. Und zwar als Ergänzung zum atomaren Schutzschild der USA.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.