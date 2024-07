Biden-Rückzug

Joe Biden und Kamala Harris (Archivbild) (imago images / UPI Photo)

Die Vorsitzenden der Demokraten aller US-Bundesstaaten stellen sich geschlossen hinter Harris als neue Präsidentschaftskandidatin. Sie habe sich als Führungspersönlichkeit in vielen Bereichen bewährt, teilte der Präsident der Vereinigung der Demokratischen Parteikomitees, Martin, mit. Zuvor hatte Harris betont, sie habe die Absicht, sich die Nominierung zu verdienen und zu gewinnen. Sie werde alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Demokratische Partei und die Nation zu vereinen, um Trump zu besiegen, sagte die 59-Jährige.

US-Präsident Biden hatte am Abend seinen Rückzug als Kandidat für die diesjährige Wahl bekanntgegeben. Er war wegen seines Alters und seines mentalen Zustands auch in den eigenen Reihen zunehmend unter Druck geraten. In vier Wochen halten die Demokraten den Nominierungsparteitag in Chicago ab. Harris müsste mehr als die Hälfte aller Delegiertenstimmen bekommen, um als Präsidentschaftskandidatin aufgestellt zu werden.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.