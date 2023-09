Darna: Nach der Flutkatastrophe in Libyen gibt es Proteste der Bewohner. (AFP / HUSSAM AHMED)

Demnach werden ausländische Journalisten daran gehindert, die Region um die Küstenstadt Darna zu bereisen. Wie die ARD in Kairo bestätigte, werden unter anderem keine Passierscheine für die Checkpoints vor Ort mehr ausgehändigt. Auch die Internetverbindungen sollen teilweise unterbrochen sein. Laut der Militärführung in Bengasi, die den Osten des Landes kontrolliert, hängt das mit Beschädigungen nach dem Unwetter zusammen. Dem Internetprovider Libya Telecom mit Sitz in Tripolis zufolge deutet aber vieles auf eine absichtliche Abschaltung hin. Tripolis ist Sitz der von der UNO anerkannten Regierung Libyens.

Noch immer gibt es keine genaueren Angaben zu den Opferzahlen. Zuletzt waren 4.000 Tote identifiziert worden. Tausende weitere werden befürchtet.

