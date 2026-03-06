Iran
Führungsrat erörtert Chamenei-Nachfolge

Nach der Tötung des iranischen Staatsoberhaupts hat der provisorische Führungsrat die Nachfolgefrage erörtert.

    Zu sehen ist Modschtaba Chamenei bei einer Parade, er winkt.
    Modschtaba Chamenei, der Sohn des getöteten geistlichen Oberhauptes und Machthabers Ayatollah Ali, gilt als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Rouzbeh Fouladi)
    Wie aus einer Regierungserklärung hervorgeht, befasste sich das Gremium damit, eine Versammlung zur Bestimmung eines neuen Religionsführers einzuberufen. Wann dies geschehen wird, ist unklar. Irans Staatsoberhaupt Chamenei - die höchste geistliche und politische Instanz des Landes - war am Samstag bei israelisch-amerikanischen Angriffen getötet worden. Als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge gilt sein zweitältester Sohn Modschtaba.
    Diese Nachricht wurde am 06.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.