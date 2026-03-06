Modschtaba Chamenei, der Sohn des getöteten geistlichen Oberhauptes und Machthabers Ayatollah Ali, gilt als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Rouzbeh Fouladi)

Wie aus einer Regierungserklärung hervorgeht, befasste sich das Gremium damit, eine Versammlung zur Bestimmung eines neuen Religionsführers einzuberufen. Wann dies geschehen wird, ist unklar. Irans Staatsoberhaupt Chamenei - die höchste geistliche und politische Instanz des Landes - war am Samstag bei israelisch-amerikanischen Angriffen getötet worden. Als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge gilt sein zweitältester Sohn Modschtaba.

