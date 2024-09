Fußball-Nationalmannschaft

Füllkrug fällt für Nations-League-Partie gegen die Niederlande aus und reist vorzeitig ab

Stürmer Niclas Füllkrug fällt für das Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League gegen die Niederlande aus. Er kann wegen einer Achillessehnenreizung am linken Fuß am Abend in Amsterdam nicht mitspielen, wie der DFB wenige Stunden vor dem Anpfiff mitteilte.