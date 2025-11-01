Die Ortler-Alpen (Philipp Laage / dpa-tmn / dpa / Philipp Laage)

Nach Angaben der italienischen Bergwacht wurde ihre Gruppe im Ortlergebirge bei einem Aufstieg von der Lawine erfasst. Drei Opfer waren geborgen worden, zwei vermisste Personen hätten das Unglück nicht überlebt, wie die Bergwacht in Sulden mitteilte. Zum Alter und zur Herkunft gab es zunächst keine genaueren Angaben.

Nach Angaben der Bergwacht ging die Lawine in der Nähe der 3.345 Meter hohen Vertainspitze nieder. Der Berg ist wegen seiner Rundsicht nach allen Seiten ein viel begangener Gipfel.

