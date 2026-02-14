Gemeinsame Erklärung

Labors haben nun sterbliche Überreste Nawalnys untersucht. Demnach wurde das Gift Epibatidin im Körper des Oppositionspolitiker nachgewiesen, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweden und den Niederlanden heißt. Epibatidin wirke 200 Mal so stark wie Morphium und führe zum Erstickungstod.
Vertreter der fünf europäischen Staaten forderten, Russland für Nawalnys Tod zur Rechenschaft zu ziehen. Bundesaußenminister Wadephul erklärte, die Behörden dort hätten die Möglichkeit, das Motiv und die Mittel gehabt, das Gift zu verabreichen. Man habe die Organisation für das Verbot chemischer Waffen über die Erkenntnisse informiert.
Diese Nachricht wurde am 14.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.