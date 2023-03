Die fünf Festgenommene, eingerahmt von zwei Polizisten. (--- / Staatsanwaltschaft Tamaulipa / ---)

Ihnen werden Entführung und Mord vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft der Region Tamaulipas im Norden des Landes mitteilte. Die fünf Männer waren demnach am Donnerstag gefesselt auf einer Straße der Stadt Matamoros gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass sie dort vom Golf-Drogenkartell zurückgelassen wurden. Dieses hatte zuvor in einem Schreiben dementiert, etwas mit der Tat zu tun zu haben.

In der vergangenen Woche waren in Matamoros vier in einem Kleinbus reisende US-Bürger von Bewaffneten beschossen und entführt worden. Zwei von ihnen wurden später tot aufgefunden, ein dritter hatte Schusswunden. Der vierte Amerikaner blieb körperlich unverletzt.

Im Nordwesten Mexikos befreiten Sicherheitskräfte in einem haus in der Stadt Sonoyta 54 entführte Migranten. Die Menschen stammen laut Polizeiangaben aus verschiedenen Ländern und waren zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschleppt worden.

