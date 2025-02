Der ehemalige US-Verteidigungsminister Austin (IMAGO / Ukrinform / IMAGO / Volodymyr Tarasov)

In einem Brief der ehemaligen Minister Austin, Mattis, Perry, Hagel und Panetta an den Kongress heißt es, die Entlassungen des Generalstabschefs und weiterer Offiziere seien zutiefst beunruhigend. Die Regierung sei bestrebt, das Militär zu politisieren und rechtliche Beschränkungen für die Macht des Präsidenten rücksichtslos zu beseitigen. Die demokratischen und republikanischen Unterzeichner des Schreibens forderten die Abgeordneten des Repräsentantenhauses zum Eingreifen auf.

Seit Wochen führt die Regierung eine Umbesetzung der höchsten Kommandoebenen durch. Auch die Entlassung tausender ziviler Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums ist geplant.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.