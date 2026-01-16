Das Gericht in Seoul sprach ihn der Behinderung der Justiz und der Fälschung offizieller Dokumente für schuldig. In weiteren Strafprozessen muss sich Yoon wegen Wahlbetrugs, Amtsmissbrauch sowie Aufruhr veranworten. Letzter Punkt ist die schwerwiegendste Anklage, die Staatsanwaltschaft hat die Todesstrafe gefordert.
Yoon hatte im Dezember 2024 vor dem Hintergrund eines Haushaltsstreits das Kriegsrecht ausgerufen. Das Parlament in Seoul stimmte daraufhin für die Absetzung des Präsidenten. Diese wurde später vom Verfassungsgericht bestätigt.
Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.