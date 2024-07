Vor Präsidentschaftswahl

Oppositionsführerin Machado wurde mit einem Amtsverbot belegt. (Ariana Cubillos / AP / Ariana Cubillos)

Argentinien, Paraguay, Uruguay, Costa Rica und Guatemala verlangen von der venezolanischen Regierung, die Belästigung und Verfolgung von Oppositionellen sofort einzustellen. Außerdem müssten alle politischen Gefangenen sofort freigelassen werden.

Bei den Präsidentschaftswahlen in Venezuela am 28. Juli will sich der umstrittene Staatschef Maduro eine dritte Amtszeit sichern. In Umfragen liegt der Kandidat der Oppositionskoalition, Gonzalez, jedoch deutlich vor Maduro. Der autoritär regierende Präsident hatte den Druck auf die Opposition zuletzt weiter verschärft. Die führende Oppositionspolitikerin Machado wurde von der Kandidatur ausgeschlossen und ihr Sicherheitschef vor wenigen Tagen festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.