Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Das teilte der tadschikische Ausschuss für Nationale Sicherheit nach Angaben der Nachrichtenagentur Khovar mit. Demnach wollten drei Mitglieder einer terroristischen Organisation die Grenze zur tadschikischen Provinz Khatlon überqueren. Bei der Konfrontation seien neben den dreien auch zwei Grenzsoldaten getötet worden. Lokalen Medien zufolge soll es immer wieder Vorfälle an der Grenze geben, über die nicht immer offiziell berichtet wird.

Die Beziehung zwischen Tadschikistan und Afghanistan gilt als angespannt. Rund ein Viertel der afghanischen Bevölkerung hat tadschikische Wurzeln. Anders als die meisten zentralasiatischen Staatschefs äußert sich der tadschikische Langzeit-Präsident Rachmon offen kritisch gegenüber den in Afghanistan herrschenden Taliban.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.