NATO-Beiträge

Der CDU-Vorsitzende sagte im Kloster Seeon mit Blick auf Trump, er habe den Eindruck, dass dessen Forderung eine spontane Äußerung des Augenblicks gewesen sei. Er habe nicht den Eindruck, dass die Aussage auf der Grundlage einer strategischen Verteidigungsplanung der nächsten amerikanischen Regierung beruhe.

Merz betonte, entscheidend sei, dass alle NATO-Mitglieder so ausgestattet seien, dass sie sich verteidigen könnten, aber nicht müssten. Davon seien die Bündnispartner aber noch ein "gehöriges Stück" entfernt - und das gelte auch für Deutschland. Zwei Prozent sei hier eher eine Untergrenze. Auch NATO-Generalsekretär Rutte hält zwei Prozent nicht länger für ausreichend.

Trump hatte in einer Rede in Florida erklärt, er halte fünf Prozent des Bruttoinlandsproduktes bei den Verteidigungsausgaben für angemessen. Das könnten sich auch alle Mitgliedsstaaten leisten. In der deutschen Politik lösten die Äußerungen viel Widerspruch aus . Mehrere SPD-Politiker sprachen von "Irrsinn", die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann betonte, man sei nicht auf einem Basar.