Tödliche Explosion in Chemiefabrik in China (XinHua/dpa)

Sechs Personen würden noch vermisst, 19 seien verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Mehr als 200 Rettungskräfte seien bei dem Unfall in der Millionenstadt Weifang im Einsatz gewesen.

In China kam es in den vergangenen Jahren wiederholt zu Explosionen in Chemieanlagen. Die Vorfälle führten zu verschärften Gesetzen zur Lagerung von Chemikalien.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.