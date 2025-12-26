Anschlag
Fünf Tote bei Explosion in einer Moschee im syrischem Homs

In der syrischen Stadt Homs sind bei einem Sprengstoffanschlag auf eine Moschee der alawitischen Minderheit ⁠fünf Menschen getötet worden.

    Verwüstungen in der Imam-Ali-bin-Abi-Talib-Moschee nach dem Anschlag: Gebetsteppiche und weitere religiöse Utensilien liegen zerstört und zerstreut auf dem Boden, die rußgeschwärzte Wand im Hintergrund ist durchbrochen
    Bei einer Explosion in einer Moschee der alawitischen Minderheit ⁠in der syrischen Stadt Homs sind fünf Menschen getötet worden. (AFP / HANDOUT)
    21 weitere Gläubige wurden nach offiziellen Angaben verletzt. Der Sprengsatz sei in der Imam-Ali-bin-Abi-Talib-Moschee während des gut besuchten Freitagsgebets detoniert, hieß es aus der Stadtverwaltung in Homs. Die Sicherheitskräfte hätten das Gebiet abgeriegelt. Bislang bekannte sich niemand zu dem Anschlag.
    Seit dem Sturz des langjährigen Machthabers und Alawiten ⁠Assad im vergangenen Jahr wird Syrien immer wieder von konfessioneller Gewalt erschüttert. Die neue Regierung wird von Mitgliedern der sunnitischen Mehrheit geführt.
