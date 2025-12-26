21 weitere Gläubige wurden nach offiziellen Angaben verletzt. Der Sprengsatz sei in der Imam-Ali-bin-Abi-Talib-Moschee während des gut besuchten Freitagsgebets detoniert, hieß es aus der Stadtverwaltung in Homs. Die Sicherheitskräfte hätten das Gebiet abgeriegelt. Bislang bekannte sich niemand zu dem Anschlag.
Seit dem Sturz des langjährigen Machthabers und Alawiten Assad im vergangenen Jahr wird Syrien immer wieder von konfessioneller Gewalt erschüttert. Die neue Regierung wird von Mitgliedern der sunnitischen Mehrheit geführt.
Diese Nachricht wurde am 26.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.