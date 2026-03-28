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In Odessa im Süden der Ukraine wurden ein Wohnviertel und eine Klinik getroffen. Wie die Militärverwaltung mitteilte, kamen zwei Personen ums Leben. Mindestens elf weitere seien verletzt worden. Bei einem Angriff auf Krywyj Rih, Selenskyjs Heimatstadt, wurden zwei Männer getötet und zwei weitere verletzt. Nach Angaben des staatlichen Energieunternehmens Naftogaz wurde ein Menschen bei einem russschen Drohnenangriff auf eine Gasförderanlage in der Region Poltawa getötet.

Auf russischer Seite kam nach Angaben der Behörden eine Person bei einem Drohnenangriff auf Jaroslawl nördlich von Moskau ums Leben. Unbestätigten Berichten zufolge war das Ziel eine Öl-Raffinerie.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.