Brand eines Treibstofflagers im russischen Bezirk Asow. (Uncredited / Russian Emergency Min / Uncredited)

In einem Dorf südwestlich der Regionalhauptstadt Charkiw seien ein Polizist und ein Sanitäter umgekommen, als sie nach einem ersten Raketenangriff Verletzten zu Hilfe kamen. 22 Menschen seien verletzt worden. In der südukrainischen Region Cherson starben drei Menschen bei einem russischen Angriff.

Das ukrainische Militär führte offenbar erneut einen Schlag gegen ein Treibstofflager in Russland aus. Die ukrainische Nachrichtenagentur Unian berichtet unter Berufung auf einen Geheimdienstmitarbeiter, dass ein Lager in der Region Rostow am Don von Drohnen in Brand gesetzt worden sei.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.