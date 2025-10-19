Die philippinische Hauptstadt Manila im September 2025. Die Philippinen werden immer wieder von schweren Stürmen getroffen. (picture alliance / Anadolu / Daniel Ceng)

Wie die örtliche Polizei mitteilte, stürzte auf der Hauptinsel Luzon ein Baum auf ein Haus und tötete eine fünfköpfige Familie. Der Sturm mit dem Namen "Fengshen" zog nach Angaben des staatlichen Wetterdienstes mit Böen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde über die Bucht von Manila. Den Behörden zufolge mussten bereits gestern rund 47.000 Menschen ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen.

Es wird erwartet, dass der Sturm im Laufe des Tages die Provinzen nördlich der Hauptstadt Manila erreicht. Die Philippinen sind jedes Jahr von rund 20 schweren Stürmen betroffen.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.