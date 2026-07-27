Soldaten des ukrainischen Verteidigungsministeriums stellen an einem ungenannten Ort in der Ukraine Drohnen gegen Russland auf. (Archivbild) (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Dabei kamen nach neuen Angaben der Behörden in der südrussischen Hafenstadt Rostow-am-Don mindestens fünf Zivilisten ums Leben, als eine Drohne in ein Hochhaus einschlug, wie die Behörden mitteilten. Weitere fünf Menschen seien verletzt worden. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj zielten die Angriffe auf Export-Terminals in Rostow und Anlagen der Ölindustrie in mehreren russischen Regionen.

Nach Kiewer Angaben griff die russische Armee die Ukraine ebenfalls mit zahlreichen Kampfdrohnen an, von denen die meisten unschädlich gemacht worden seien. Es habe Einschläge an zehn Orten im Land gegeben, teilte die Luftwaffe mit. Aus Moskau hieß es, russische Streitkräfte hätten zwei Frachter mit Militärgütern im Hafen von Mykolajiw beschossen.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.