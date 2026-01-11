Winterwetter

Die Unglücke ereigneten sich Behördenangaben zufolge unter anderem in den
Skigebieten Courchevel, La Plagne und Val-d'Isère.
Auch in den deutschen Alpen ist die Lawinengefahr gestiegen. Nach den jüngsten Schneefällen wurde für heute teilweise die Warnstufe vier – von insgesamt fünf – ausgerufen. Nach Einschätzung des deutschen Lawinenwarndienstes sind besonders die Allgäuer Alpen betroffen.
Diese Nachricht wurde am 11.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.