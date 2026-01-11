Winterwetter
Fünf Tote durch Lawinen in den französischen Alpen

In den französischen Alpen sind bei mehreren Lawinenabgängen fünf Skifahrer ums Leben gekommen.

    Ein Mitglied des Bergrettungs-Teams nach einem Einsatz bei einem Lawinenunglück Nahe Riva di Tures am 12. März 2016, bei dem sechs Skifahrer ums Leben kamen.
    Lawinen gehören zu den größten Gefahren im alpinen Winter. (Archivbild) (AFP / PIERRE TEYSSOT )
    Die Unglücke ereigneten sich Behördenangaben zufolge unter anderem in den
    Skigebieten Courchevel, La Plagne und Val-d'Isère.
    Auch in den deutschen Alpen ist die Lawinengefahr gestiegen. Nach den jüngsten Schneefällen wurde für heute teilweise die Warnstufe vier – von insgesamt fünf – ausgerufen. Nach Einschätzung des deutschen Lawinenwarndienstes sind besonders die Allgäuer Alpen betroffen.
