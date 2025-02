Die Polizei hat den Tatort in Örebro abgeriegelt. (AP / Kicki Nilsson)

Dies teilte die Polizei mit. Noch unklar sei die Schwere ihrer Verletzungen. Die Schießerei ereignete sich laut Polizeiangaben in einem Bildungszentrum für Erwachsene. Auf dessen Campus befänden sich auch Schulen für Kinder. Die Schüler suchten in nahegelegenen Gebäuden Schutz, Teile des Geländes wurden evakuiert. Die Polizei sprach von versuchtem Mord, Brandstiftung und einem schweren Waffendelikt. Nach Angaben der schwedischen Nachrichtenagentur TT handelt es sich um einen Täter, er habe Selbstmord begangen. Der schwedische Justizminister Strömmer sprach von sehr ernsten Berichten über Gewalt in Örebro. Die Stadt mit rund 150.000 Einwohnern liegt circa 200 Kilometer westlich von Stockholm.

