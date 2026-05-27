Südostasien

Zwei weitere Menschen würden noch vermisst, teilten Rettungskräfte mit. Die Gruppe war vor einer Woche in einer stillgelegten Mine auf Goldsuche gegangen.
Nach kräftigen Regenfällen drang Wasser in die Höhle ein und schnitt ihnen den Rückweg ab.
Nach kräftigen Regenfällen drang Wasser in die Höhle ein und schnitt ihnen den Rückweg ab.
An der Suchaktion sind auch Spezialkräfte aus dem Nachbarland Thailand beteiligt, die bereits 2018 eine Jugendfußballmannschaft aus einer Höhle befreit hatten.
Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.