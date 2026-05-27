Südostasien
Fünf Vermisste in überfluteter Höhle in Laos lebend gefunden

In Laos sind in einer überfluteten Höhle fünf vermisste Dorfbewohner nach Tagen lebend gefunden worden.

    Höhlenretter mit Helmen und Spezialausrüstung am Eingang einer Höhle
    Rettungskräfte versuchen seit einer Woche, zu den sieben in einer Höhle in der Provinz Xaisomboun eingeschlossenen Personen vorzudringen (picture alliance / Metta Tham Rescue Kalasin via AP / Uncredited)
    Zwei weitere Menschen würden noch vermisst, teilten Rettungskräfte mit. Die Gruppe war vor einer Woche in einer stillgelegten Mine auf Goldsuche gegangen.
    Nach kräftigen Regenfällen drang Wasser in die Höhle ein und schnitt ihnen den Rückweg ab.
    An der Suchaktion sind auch Spezialkräfte aus dem Nachbarland Thailand beteiligt, die bereits 2018 eine Jugendfußballmannschaft aus einer Höhle befreit hatten.
    Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.