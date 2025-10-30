Louvre-Einbruch

Nach Informationen des französischen Radiosenders RTL erfolgten die Festnahmen an verschiedenen Orten im Großraum Paris.
Zwei bereits am Samstag festgenommene Tatverdächtige haben inzwischen ein Teilgeständnis abgelegt. Die 34 und 39 Jahre alten Männer sind wegen Diebstählen justizbekannt.
Bei dem Einbruch in den Louvre am 19. Oktober wurden acht mit Diamanten und Edelsteinen verzierte Schmuckstücke der französischen Monarchie erbeutet. Von den Juwelen fehlt weiterhin jede Spur.
Diese Nachricht wurde am 31.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.