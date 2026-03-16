Israel hat einen Bodeneinsatz im Südlibanon gestartet. (AFP / ODD ANDERSEN)

Dies hätte verheerende humanitäre Folgen und könnte zu einem langwierigen Konflikt führen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada und Großbritannien.

Die israelische Armee hatte zuvor den Beginn des Bodeneinsatzes bekannt gegeben. Dieser sei begrenzt und richte sich gezielt gegen Stellungen der Hisbollah-Miliz. Ziel sei mehr Sicherheit für die Bewohner im Norden Israels. Am Abend kündigte ein Militärsprecher an, den Einsatz auszuweiten. Die Armee mobilisiere weitere Reservisten.

Durch die israelischen Angriffe sind im Libanon seit Anfang März Behördenangaben zufolge mehr als eine Million Menschen vertrieben und rund 850 weitere bei den Angriffen getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.