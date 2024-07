Russland setzt bei den Luftangriffen auf die Ukraine unter anderem die iranische Kampfdrohne vom Typ "Shahed-136" ein (Archivbild) (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Sie seien alle abgefangen worden, teilte das ukrainische Militär mit. Es habe keine Verletzten und auch keine unmittelbaren Schäden gegeben. Die Attacke war nach Armeeangaben der fünfte Drohnenangriff auf Kiew innerhalb von zwei Wochen. Der Leiter der Kiewer Militärverwaltung, Popko, sagte, Russland teste momentan neue Taktiken und suche nach neuen Anflugrouten. Auch aus anderen ukrainischen Städten wurden heute früh neue Angriffe gemeldet. Der Großteil der Drohnen sei durch Luftabwehrsysteme zerstört worden, hieß es.

In Russland soll es in der Nacht ebenfalls Angriffe durch unbemannte Flugobjekte gegeben haben. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau wurden unter anderem Drohnen über der Region Belgorod und über dem Schwarzen Meer zerstört.

