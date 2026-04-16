Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat bei Lufthansa und Lufthansa Cityline im Tarifkonflikt um bessere Arbeitsbedingungen und höhere Altersbezüge zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Es wird mit zahlreichen Flugausfällen gerechnet. Auch das Kabinenpersonal streikte in dieser Woche.
Für die Kurzstrecken-Tochter Lufthansa Cityline fällt der Streik mit der vorzeitigen Schließung zusammen. Wie die Lufthansa mitteilte, werden ab Samstag die 27 Flugzeuge der Gesellschaft aus dem Programm genommen. Begründet wurde dies mit den Streiks sowie den hohen Kerosin-Preisen.
Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.