Frankfurts Stürmer Omar Marmosh (Mitte). (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto)

Beide Vereine bestätigten den Transfer nun offiziell. Der Ägypter unterschrieb einen Vertrag bis 2030. Berichten zufolge zahlt City eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen. Der Transfer greift sofort. Im Heimspiel gegen Borussia Dortmund (2:0) gehörte Marmoush schon nicht mehr zum Aufgebot der Hessen und verabschiedete sich von den Fans. Der Transfer hatte sich seit Tagen angedeutet. Marmoush gehörte in der Hinrunde zu den besten Torschützen der Bundesliga und erzielte in 17 Spielen 15 Treffer.

