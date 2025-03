Italienische Studie zu Klimawandel in den Alpen

Für die Dolomiten-Gletscher gibt es praktisch keine Rettung mehr

Für die Gletscher in den Dolomiten gibt es nach einer neuen Studie praktisch keine Rettung mehr. Wie Forscher der Universität Ca' Foscari in Venedig und dem Institut für Polarwissenschaften des italienischen Forschungsrats in der Fachzeitschrift "The Cryosphere" schreiben, befinden sie sich inzwischen alle unterhalb der sogenannten Gleichgewichtslinie.