Der zehn Meter hohe Chanukka-Leuchter wird am Brandenburger Tor stets zum Auftakt des jüdischen Lichterfests aufgestellt. (IMAGO / photothek / IMAGO / Thomas Koehler)

Jeweils nach Einbruch der Dunkelheit wird eine Kerze entzündet. Chanukka ist auch als Lichter- oder Tempelweihfest bekannt. Juden erinnern damit an den erfolgreichen Aufstand gegen die griechische Herrschaft nach Alexander dem Großen und die anschließende Wiedereinweihung des geschändeten Jerusalemer Tempels im Jahr 165 vor unserer Zeit. Dem jüdischen Glauben nach brannte das ewige Licht im Tempel trotz ganz wenig reinem Öl wie durch ein Wunder acht Tage lang, so dass in der Zeit neues hergestellt werden konnte. Familien und Freunde versammeln sich an den Festtagen, Kinder werden beschenkt, es gibt Spiele, Geschichten und Süßigkeiten.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.