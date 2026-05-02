Filmpreise

Filmschaffende machen sich Sorgen, dass Künstliche Intelligenz in Zukunft Drehbücher schreibt oder Schauspieler durch 3-D-Avatare ersetzt werden. (pexels | thisisengineering)

In den Schauspielkategorien würden nur Rollen berücksichtigt, die nachweislich von Menschen gespielt und im Abspann genannt seien, hieß es. Auch Drehbücher müssten von Menschen verfasst worden sein, um zugelassen zu werden.

Hintergrund ist eine Debatte über den Einsatz Künstlicher Intelligenz im Film. Zuletzt hatte eine digitale Version des 2024 verstorbenen Schauspielers Val Kilmer für Aufmerksamkeit gesorgt. Sie war im Trailer eines neuen Films zu sehen und basierte auf Archivmaterial, das von seiner Familie bereitgestellt wurde.

Bei Kilmer war bereits früher KI zum Einsatz gekommen; im Film "Top Gun: Maverick" aus dem Jahr 2022. In Folge einer Kehlkopfkrebs-Erkrankung hatte der Schauspieler seine Stimme verloren, die mit Hilfe von KI in den Film eingefügt wurde.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.