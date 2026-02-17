Die Fastenzeit des Ramadans beginnt. (Getty Images / iStockphoto / alexkich)

Der genaue Zeitpunkt wird traditionell durch das Erscheinen der Neumondsichel bestimmt, was je nach geografischer Lage zu leichten Abweichungen führen kann. Unter anderem in Saudi-Arabien, Katar, den Vereinigten Arabischen Emirate, im Irak und im Libanon wurde der 18. Februar als erster Tag des Fastenmonats festgelegt. In Deutschland beginnt er am Donnerstag.

Während des Ramadans verzichten gläubige Muslime jeden Tag von der Morgendämmerung an bis zum Sonnenuntergang etwa auf Essen und Trinken. Das Fasten im Ramadan gehört zu den fünf Säulen des Islams - den Grundpflichten der Religion. Weltweit gibt es rund 1,9 Milliarden Muslime.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.