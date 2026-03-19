Zum Fastenbrechen essen viele Muslime traditionell Trockenobst und insbesondere Datteln. (Getty Images / iStockphoto / alexkich)

Morgen beginnt dann das dreitägige Ramadanfest. Dieses Jahr fiel der Beginn des Fastenmonats in etwa mit dem Beginn der christlichen Fastenzeit zusammen. Das kann maximal alle 33 Jahre geschehen. Da sich Muslime in religiösen Angelegenheiten am kürzeren Mondkalender orientieren, beginnt der Ramadan von Jahr zu Jahr immer rund zehn bis elf Tage früher. Die christliche Fastenzeit dauert noch an. Sie beginnt stets am Aschermittwoch, umfasst 40 Tage und endet erst kurz vor Ostern.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.